Palermo – Como, le probabili formazioni: pochi dubbi per Corini

(AGGIORNATO IL 15 FEBBRAIO, ORE 11.43). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Como, match valido per la 25a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento sabato 17 febbraio, alle ore 16.15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano (Insigne), Brunori, Di Francesco.

Indisponibili: Desplanches, Lucioni

Squalificati: /

COMO (4-2-3-1) Semper; Curto, Odenthal, Barba, Ioannou; Baselli, Bellemo; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

Indisponibili: Cutrone

Squalificati: /

Eugenio Corini non pensa a grossi cambiamenti di formazione. La squadra sta trovando continuità, soprattutto in difesa e a centrocampo. Il tecnico ritrova Gomes, pedina fondamentale, e conserva qualche dubbio in attacco. Gli indisponibili sono Desplanches e Lucioni, alle prese con i rispettivi infortuni.

DIFESA

In porta c’è sempre Pigliacelli mentre la difesa a quattro dovrebbe essere ancora composta da Diakité a destra, Nedelcearu e Ceccaroni al centro, con Lund sulla fascia sinistra.

CENTROCAMPO

Importante il rientro di Gomes, assente con la FeralpiSalò a causa di una sindrome influenzale. Il francese prende il posto di Stulac mentre ai suoi fianchi ci sono Ranocchia sul centrodestra, con libertà di accentrarsi, e Segre sul centrosinistra.

ATTACCO

Dovrebbe essere confermato il tridente schierato contro la FeralpiSalò. Il dubbio riguarda il posto di esterno destro: Di Mariano è avanti nel ballottaggio con Insigne. Al centro c’è Brunori mentre sulla sinistra spazio a Di Francesco, con Chaka in panchina ma pronto a subentrare (dovrebbe arrivare il debutto in rosanero).

