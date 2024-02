Como, i tifosi si mobilitano per la trasferta di Palermo: in 400 nel settore ospiti

C’è grande entusiasmo per il big match di sabato tra Palermo e Como. I tifosi rosanero stanno rispondendo alla grande ed è molto probabile che venga battuto il record stagionale di presenze al “Renzo Barbera”; anche i supporters lariani non vogliono perdere l’occasione di sostenere la squadra dal vivo e affolleranno il settore ospiti.

I tifosi si stanno mobilitando per una trasferta molto importante ma complicata come quella di Palermo. Dovrebbero essere 400 i supporters lariani presenti nel settore ospiti del “Barbera”. Numeri significativi, che testimoniano come l’ambiente creda fortemente nella Serie A.

Numeri comunque condizionati dalle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazione Sportive, che ha stabilito delle limitazioni riguardo al settore ospiti. Al “Barbera” comunque si prevede un’atmosfera da big match di Serie A.

