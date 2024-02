Ranocchia: “Gol? Preferivo vincere. Il pari non ci tolga consapevolezza”

“Avrei preferito non segnare e vincere la partita, io cerco di dare il mio contributo come posso e spero di continuare alzando sempre l’asticella”. Sono le parole di FilippoRanocchia, intervenuto nel post partita di Radio Time.

“Sicuramente brucia per come si era messa la partita ma sapevamo di incontrare una squadra forte: ciò ci darà lo spunto per migliorarci. Ma questo pari non deve toglierci consapevolezza“.

“Non dobbiamo perdere convinzione, ci sono cose da migliorare e ci lavoreremo. Ternana? Anche se avessimo vinto oggi avremmo puntato al successo nella prossima. La pressione non cambia, sarà un match diverso come tutti. Verranno col sangue agli occhi ma noi saremo ancora più determinati”.

Infine le parole sui tifosi che hanno risposto nuovamente ‘presente’. “Una spinta fondamentale per noi, soprattutto in casa. Nonostante tutto ci aiutano sempre”, conclude.

