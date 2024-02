Corini: “Un’occasione persa, potevamo superarli. Testa alle prossime gare”

Un punto a testa e la sensazione di un’occasione sprecata. Il Palermo esce dallo Zini con un pareggio dopo essere stato in doppio vantaggio e con un uomo in più.

Traspare delusione dalle parole di Eugenio Corini, che esamina il match contro la Cremonese nel post partita. “C’è grande rammarico, abbiamo fatto un primo tempo con grande personalità e coraggio contro una squadra molto forte. La percezione era di essere dentro la partita, ma in due minuti hanno fatto due gol e l’inerzia è cambiata“.

“Ci siamo trovati improvvisamente da una situazione di controllo alla parità. Cinque minuti nel secondo tempo hanno orientato la gara sul pareggio e non siamo riusciti a riprendere il vantaggio perdendo sicurezze”.

“Abbiamo avuto bisogno di 15 minuti per assestarci – spiega -. Nel finale ci abbiamo provato con tutte le nostre forze andandoci vicino. La percepiamo oggettivamente come un’occasione persa: avevamo creato le condizioni per passare davanti”.

Il tecnico si esprime sul futuro. “Dobbiamo affidarci al nostro percorso di crescita continua. Il mercato ha alzato il livello qualitativo, ma in tutte le gare della B può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo, però, forza, consapevolezza e energia per far meglio nelle prossime, a partire dalla Ternana. Se vinciamo il pari di oggi prenderà valore. Ci faremo trovare pronti martedì lavorando sulla continuità dimostrata nell’ultimo periodo”.

Infine, Traoré. “Ha talento, ma ha fatto solo qualche apparizione in prima squadra prima di ora. Diamogli il tempo di crescere e capire il campionato. Ma come avete visto in certi contesti può darci qualcosa in più”, conclude.

