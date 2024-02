Stroppa: “Partita dominata fino all’espulsione, poi un grande secondo tempo”

Parla Giovanni Stroppa. Il tecnico della Cremonese ha commentato ai microfoni di Sky Sport il prezioso pareggio raggiunto in rimonta e in inferiorità numerica contro il Palermo.

“Oltre a un grande secondo tempo, un grandissimo primo tempo – afferma Stroppa -. In 11 contro 11 stavamo dominando, poi ci siamo trovati con uno in meno e sotto di due gol all’intervallo. La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare come se non fosse in inferiorità numerica”.

“All’intervallo ho detto ai ragazzi che era la partita migliore della stagione – continua -, dovevamo sfruttare l’episodio. Siamo andati anche vicini a vincerla, a parte gli ultimi 5 minuti non ricordo azioni offensive del Palermo. Perdere punti oggi sarebbe stato un peccato”.

“La nostra crescita è costante. Il mio inizio non è stato super positivo ma i segnali erano positivi, il lavoro e i risultati mi hanno dato la possibilità di entrare in questo spogliatoio che è straordinario. Siamo ben focalizzati su quello che potrebbe essere il nostro obiettivo”.

