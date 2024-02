Palermo, occasione sprecata: con la Cremonese (in 10) finisce 2 – 2

Per come si è messa la partita si tratta di una clamorosa occasione sprecata per il Palermo. I rosa pareggiano 2 – 2 contro la Cremonese, costretta a giocare in dieci uomini dal 15′ del primo tempo a causa dell’espulsione di Sernicola.

La squadra di Corini passa in vantaggio proprio in seguito al cartellino rosso per il difensore grigiorosso, che causa un calcio di rigore trasformato con freddezza da Brunori. Il raddoppio arriva nel finale di primo tempo con Ranocchia, alla quarta rete consecutiva. Nella ripresa, però, è rabbiosa la reazione della Cremonese, che rimonta nel giro di cinque minuti grazie ai gol di Castagnetti e Coda.

Il Palermo ci mette un po’ a rientrare in partita e va vicino alla vittoria solo nel finale, con Traorè e Mancuso pericolosi. Un punto a Cremona sarebbe stato accolto con favore prima dell’inizio della gara, ma per come si era messa la partita sono tanti i rimpianti in casa rosanero.

ORE 15.53 – FINISCE LA PARTITA.

45′ s.t. – Tre minuti di recupero.

45′ s.t. – Altra chance per il Palermo. Mancuso tira forte sul primo palo col destro, Jungdal è attento e respinge col piede. I rosa spingono forte.

44′ s.t. – Grande occasione per il Palermo. Traorè punta Ghiglione, lo salta col doppio passa e calcia forte di destro; palla fuori di pochissimo.

43′ s.t. – Ultimo sforzo del Palermo, che prova a vincere una partita che sembrava già indirizzata alla fine del primo tempo. La Cremonese difende.

41′ s.t. – Falletti è entrato bene in partita. Il 7 della Cremonese prova anche il tiro dal limite ma la palla finisce alta.

37′ s.t. – Ammonito Aurelio per fallo su Pickel.

34′ s.t. – Triplo cambio nel Palermo: fuori Gomes, Brunori e Di Francesco, dentro Traorè, Coulibaly e Mancuso. Doppio cambio nella Cremonese: fuori Vazquez e Castagnetti, dentro Falletti e Majer.

30′ s.t. – Il Palermo sta peccando di lucidità in questo secondo tempo. Stroppa ha rivisto la strategia e con le sostituzioni vuole tutelare l’ottimo risultato.

28′ s.t. – Triplo cambio nella Cremonese: fuori Johnsen, Coda e Zanimacchia, dentro Ghiglione, Quagliata e Tsadjout.

25′ s.t. – Corini la vuole vincere e passa al 4-2-4, con Soleri vicino a Brunori. I ritmi in questa fase si sono abbassati, alla Cremonese va bene il pareggio.

23′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Ranocchia, dentro Soleri.

21′ s.t. – Bella palla di Insigne in verticale, Brunori prova un colpo difficilissimo in area di rigore ma il suo tiro è debole e Jungdal blocca.

17′ s.t. – Grande occasione per la Cremonese. Antov calcia da dentro l’area di rigore sugli sviluppi di calcio d’angolo, Nedelcearu è provvidenziale e devia in calcio d’angolo.

16′ s.t. – Ammonito Ranocchia per fallo su Vazquez.

13′ s.t. – Ci prova subito Insigne con un tiro di sinistro da dentro l’area di rigore: la palla viene deviata e finisce alta di poco. Il Palermo sta tornando a giocare.

12′ s.t. – Primo cambio nel Palermo: fuori Di Mariano, dentro Insigne.

9′ s.t. – Segre prova a scuotere il Palermo. Il centrocampista tira di destro dal limite ma Jungdal blocca in tuffo. I rosanero sono ancora tramortiti.

5′ s.t. – GOL DI CODA. Cross di Castagnetti, Vazquez ‘spizza’ sul secondo palo, Coda ruba il pallone ad Aurelio e segna di sinistro. Clamorosa partenza della Cremonese, è 2 – 2 allo “Zini”.

4′ s.t. – GOL DELLA CREMONESE. Coda tira di sinistro dal limite, Pigliacelli respinge, Johnsen tiene vivo il pallone, Pickel fa la sponda per Castagnetti che insacca con un colpo da biliardo di sinistro.

ORE 15.05 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

ORE 14.48 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Palermo meritatamente in doppio vantaggio: l’episodio che cambia il match è l’espulsione di Sernicola con conseguente rigore, trasformato con freddezza da Brunori. I rosa riescono a segnare il secondo gol nel finale: Ranocchia insacca dopo una grande azione con protagonisti Gomes e Diakité.

47′ p.t. – Altra grande palla di Gomes in verticale per Brunori. L’attaccante del Palermo incrocia col destro ma Jungdal intuisce e blocca. Rosanero sul velluto in questo finale.

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

45′ p.t. – CHE GOL DEL PALERMO. Gomes imbuca per Diakité, cross al centro dell’area di rigore per Ranocchia che insacca di sinistro. Grandissima azione dei rosa e raddoppio meritato.

43′ p.t. – Che errore di Pickel. Zanimacchia crossa sul secondo palo, Coda viene contrastato da Nedelcearu, la palla rimane al centro dell’area di rigore ma il centrocampista della Cremonese spara in curva da ottima posizione.

39′ p.t. – Il Palermo continua a spingere. Ranocchia imbuca per Di Francesco, che stoppa e calcia di destro dal limite: palla a lato.

35′ p.t. – Altra chance per il Palermo. Bel cross di Diakité sul primo palo, dentro l’area di rigore c’è sempre Segre che colpisce di testa ma Jungdal è attento e respinge.

32′ p.t. – Grande occasione per il Palermo. Palla fantastica di Brunori per Ranocchia, che non riesce a colpire di sinistro da dentro l’area di rigore. Jungdal respinge in calcio d’angolo.

30′ p.t. – La Cremonese ha ritrovato le ‘misure’, il Palermo ora abbassa i ritmi e non è più arrembante nella fase offensiva.

25′ p.t. – La Cremonese prova a reagire dopo qualche minuto di sofferenza. Il Palermo va a caccia del raddoppio.

22′ p.t. – Ammonito Di Mariano per fallo su Bianchetti.

22′ p.t. – Importante occasione per il Palermo. Ranocchia crossa dalla destra, Aurelio attacca il secondo palo e colpisce di testa; palla alta.

20′ p.t. – Per il momento Stroppa non cambia niente. Johnsen allarga la sua posizione e gioca largo a sinistra, la Cremonese si schiera con un 3-4-2.

18′ p.t. – GOL DEL PALERMO. Brunori trasforma il calcio di rigore spiazzando Jungdal.

15′ p.t. – RIGORE PER IL PALERMO. Fallo di mano di Sernicola, che aveva ‘parato’ il colpo di testa di Segre. Il 17 della Cremonese viene anche espulso.

14′ p.t. – VAR al lavoro. Colpo di testa di Segre, c’è un possibile fallo di mano in area di rigore della Cremonese.

13′ p.t. – Ammonito Castagnetti per fallo su Diakité.

12′ p.t. – Cremonese ancora pericolosa. Zanimacchia calcia di destro da dentro l’area di rigore ma Pigliacelli è attento e respinge il tiro centrale.

8′ p.t. – Grande azione personale di Brunori, che salta Ravanelli sulla fascia sinistra e crossa forte in area di rigore. Respinge la difesa della Cremonese.

6′ p.t. – Spinge la Cremonese. Zanimacchia si libera in area di rigore, calcia di sinistro ma Ceccaroni è sulla traiettoria e respinge. I grigiorossi hanno iniziato col piede sull’acceleratore.

4′ p.t. – Primo tiro verso la porta della Cremonese. Sernicola calcia a giro di destro dal limite, palla a lato.

2′ p.t. – Ritmi alti in avvio, entrambe le squadre sono propositive col pallone tra i piedi. Novità tattica nella Cremonese: Zanimacchia gioca a destra, Sernicola a sinistra con Johnsen molto vicino a Coda e Vazquez.

ORE 14.01 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo attacca dalla destra a sinistra.

ORE 13.58 – Le squadre entrano in campo: Palermo in completo bianco, Cremonese in grigiorosso.

ORE 13.48 – I giocatori rientrano negli spogliatoi. Tra poco l’ingresso in campo.

ORE 13.25 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Un big match da non sbagliare. Il Palermo affronta la Cremonese, seconda in classifica e a +1 dai rosanero. Si gioca in uno stadio pieno e con almeno tremila tifosi palermitani.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 14)

CREMONESE (3-5-2): 22 Jungdal; 26 Antov, 5 Ravanelli, 15 Bianchetti (Cap.); 17 Sernicola, 6 Pickel, 19 Castagnetti, 71 Johnsen, 98 Zanimacchia; 20 Vazquez, 90 Coda.

A disposizione: 21 Saro, 4 Marrone, 7 Falletti, 9 Ciofani, 11 Afena Gyan, 18 Ghiglione, 24 Della Rovere, 32 Abrego, 33 Quagliata, 37 Majer, 44 Lochoshvili, 74 Tsadjout.

Allenatore: Stroppa.

PALERMO (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 31 Aurelio; 4 Gomes, 8 Segre; 10 Di Mariano, 14 Ranocchia, 17 Di Francesco; 9 Brunori (Cap.).

A disposizione: 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Massa (Imperia)

AA1: Dei Giudici (Latina)

AA2: Di Giacinto (Teramo)

IV UFFICIALE: Turrini (Firenze)

VAR: Paterna (Teramo)

AVAR: Santoro (Messina)

