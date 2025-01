Sono 24 i giocatori convocati da Viali per la gara contro il Palermo, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15. Gli indisponibili sono quattro.

Non saranno della partita gli infortunati Rozzio, Girma e Motta. È out anche Ignacchiti, che non giocherà per squalifica.

