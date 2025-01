Palermo, tra entusiasmo e mercato c’è la Reggiana: il ‘colpo’ esterno manca da 4 mesi

Dopo le due vittorie di fila in casa, il “Barbera” è finalmente tornato un fortino, e una settimana ricca di intrighi di mercato, con in particolare la trattativa che riguarda l’ex capocannoniere della Serie B Pohjanpalo, il Palermo torna in campo e mette nel mirino la Reggiana.

Le tre vittorie nelle precedenti quattro gare hanno spinto i rosanero prepotentemente nella zona playoff, trascinati dai gol da rapace vero di un Le Douaron tirato a lucido nelle ultime settimane. Il Palermo punta ora a trionfare anche in trasferta, dove la vittoria manca dal 30 settembre (settima giornata), quando a farne le spese fu il Südtirol (1 – 3).

La Reggiana dal canto suo è reduce da due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato e naviga a ridosso della zona playout. Gli emiliani hanno collezionato solamente tre vittorie tra le mura amiche, mentre quattro sono stati sia i pareggi che le sconfitte, con un totale di undici gol fatti e dodici subiti.





Il ‘colpo’ esterno sembra più che alla portata dei rosanero, che sulle ali dell’entusiasmo e con un 3-5-2 non esaltante per qualità di gioco espressa ma comunque efficace, vogliono dare continuità di risultati in attesa degli imminenti rinforzi di mercato.

Il cammino della Reggiana

La Reggiana ha sin qui collezionato 25 punti nelle 22 giornate sin qui giocate, alla luce di sei vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. Uno score che vale l’attuale quindicesimo posto in classifica, a tre punti di distanza dalla zona playout.

L’ultima giornata ha riservato alla squadra di Viali la trasferta contro la Salernitana, una sfida iniziata col piede giusto dagli ospiti grazie al gol dell’ex Palermo Vido e terminata con la rimonta dei campani che hanno poi fissato sul 2 – 1 il punteggio finale. Il talento di Vergara e Portanova ha creato qualche grattacapo alla difesa granata che però nel complesso ha avuto il merito di sapersi rendere pericolosa in più occasioni.

Viali fin qui ha potuto contare sul talento offensivo di diversi calciatori che hanno contribuito più o meno in egual maniera alla causa emiliana. La trequarti composta da Vergara (quattro gol, tre assist) e Portanova (quattro gol, un assist) è indubbiamente il fiore all’occhiello della squadra, qualità e fantasia per il primo, fisicità e inserimenti offensivi per il secondo. Contro i rosanero al centro dell’attacco dovrebbe figurare Gondo (tre gol, un assist) ma occhio anche all’ex dal dente avvelenato Vido (quattro gol, un assist), decisamente più decisivo da quando ha cambiato casacca.

LEGGI ANCHE

REGGIANA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI