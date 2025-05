Regolamento Juve Stabia – Palermo: cosa succede in caso di pareggio, chi passa, come funziona / Playoff Serie B

La Serie B entra nel vivo con i playoff promozione e sabato 17 maggio va in scena una delle sfide più attese del turno preliminare: Juve Stabia – Palermo, calcio d’inizio alle ore 19.30 allo stadio “Romeo Menti”. Ma come funziona il regolamento? Cosa accade in caso di pareggio? Chi passa il turno? Scopriamolo nel dettaglio.

⚖️ Regolamento Juve Stabia – Palermo: cosa succede in caso di pareggio

Il turno preliminare dei playoff di Serie B si gioca in gara secca, ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. In questo caso, la Juve Stabia, che ha chiuso quinta, ha diritto a giocare in casa contro il Palermo, ottavo.

Ecco cosa prevede il regolamento:





In caso di parità al termine dei 90 minuti , si disputano i tempi supplementari (due tempi da 15 minuti);

Se il risultato resta in equilibrio anche dopo 120 minuti, non si va ai rigori ;

A passare il turno sarà la squadra meglio piazzata in classifica , quindi la Juve Stabia ;

Non conta il numero di gol segnati in trasferta.

🏆 Chi passa affronterà la Cremonese: come funziona il turno successivo

La vincente tra Juve Stabia e Palermo accederà alle semifinali dei playoff, dove affronterà la Cremonese, classificatasi quarta.

Le semifinali si giocano su andata e ritorno:

Andata: mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 20.30;

Ritorno: domenica 25 maggio alle ore 17.15;

La squadra meglio classificata (in questo caso la Cremonese) gioca il ritorno in casa ;

In caso di pareggio nel punteggio complessivo , passa la squadra con il miglior piazzamento in classifica ;

Non si disputano né supplementari né rigori ;

Non vale il criterio dei gol in trasferta.

🔄 Sostituzioni: quanti cambi sono consentiti nei playoff

Nel turno preliminare e nelle fasi successive:

Sono consentite cinque sostituzioni , utilizzabili in tre slot durante il gioco (l’intervallo non conta);

In caso di tempi supplementari, è previsto un sesto cambio con un quarto slot disponibile.

🟨 Cartellini, diffide e squalifiche: cosa sapere

Le regole sui cartellini nei playoff sono diverse rispetto alla regular season:

Le diffide vengono azzerate all’inizio degli spareggi;

Si entra in diffida con il primo cartellino giallo ;

La squalifica scatta al secondo giallo ricevuto nei playoff;

Chi era diffidato e ha preso un’ammonizione all’ultima giornata di Serie B salta la prima gara playoff (come nel caso di Nikolaou del Palermo).

📊 Juve Stabia – Palermo: precedenti stagionali e contesto

Il Palermo ha vinto entrambi i confronti diretti nella regular season:

All’andata (14 settembre 2024): Juve Stabia – Palermo 1 – 3 (gol di Segre, Henry e Brunori);

Al ritorno: Palermo – Juve Stabia 1 – 0 (rete decisiva di Le Douaron).

Le due squadre si sono classificate:

Juve Stabia al 5° posto , dopo uno 0 – 0 con la Sampdoria;

Palermo all’8° posto, dopo il pareggio con la Carrarese e la vittoria del Cesena che ha causato il sorpasso.

📆 Data, orario e altri match dei playoff Serie B

Partita: Juve Stabia – Palermo

Data: Sabato 17 maggio 2025

Orario: Ore 19.30

Stadio: Romeo Menti, Castellammare di Stabia

Nello stesso giorno si gioca anche Catanzaro – Cesena (ore 17.15), l’altro match del preliminare.