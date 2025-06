Regolamento Livorno – Siracusa: cosa succede in caso di pareggio, dove si gioca, come funziona / Finale poule Scudetto Serie D

Tutto pronto per la finale della Poule Scudetto Serie D: Livorno e Siracusa si affronteranno in una sfida secca per conquistare il titolo onorifico di Campione d’Italia Dilettanti. Ma dove si gioca la partita? Cosa succede in caso di pareggio? Come funziona il regolamento della finale? In questo articolo trovi tutte le risposte.

🏟️ Dove si gioca Livorno – Siracusa?

La finale si disputerà domenica 8 giugno 2025 alle ore 16.00 presso lo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo, scelto come campo neutro dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND).

📍 Sede della finale:





Stadio : Gaetano Bonolis

Città : Teramo (TE)

Orario : 16.00

Data: domenica 8 giugno 2025

Una scelta che ha fatto discutere per la distanza geografica dalle tifoserie coinvolte, ma che rientra nelle valutazioni organizzative del Dipartimento Interregionale.

⚖️ Come funziona il regolamento della finale?

La finale della Poule Scudetto Serie D si disputa in gara unica, composta da due tempi da 45 minuti ciascuno (durata complessiva di 90 minuti regolamentari).

👉 Cosa succede in caso di parità al 90’?

❌ Non si disputano i tempi supplementari

✅ Si va direttamente ai calci di rigore

La regola è chiara e stabilita dal Dipartimento Interregionale: per motivi organizzativi e di calendario, in caso di pareggio non sono previsti extratime. Si passa subito alla lotteria dei rigori per assegnare il trofeo.

📊 Il percorso di Livorno e Siracusa verso la finale

🟣 Livorno – Girone E

🥇 Primo nel girone E: promozione diretta in Serie C

🏆 Fase Poule Scudetto: 3-2 alla Sambenedettese 3-1 al Forlì Semifinale: 2-1 (andata) e 4-1 (ritorno) contro il Bra



La squadra di Indiani arriva in finale dopo una stagione esaltante, con un gruppo compatto e una difesa solida.

🔵 Siracusa – Girone I

🥇 Primo nel girone I: promozione in Serie C

🏆 Fase Poule Scudetto: 3-1 al Casarano 2-0 al Guidonia Montecelio Semifinale: 3-2 (andata) e 2-0 (ritorno) contro l’ Ospitaletto



Guidati dal giovane tecnico Marco Turati, gli aretusei vantano una rosa giovane e dinamica, con talenti come il 2006 Puzone e il bomber Domenico Maggio.

📝 Riepilogo: Regolamento finale Livorno – Siracusa

Elemento Dettagli 🏟️ Campo Gaetano Bonolis, Teramo 📅 Data e Ora Domenica 8 giugno 2025, ore 16.00 🔁 Supplementari Non previsti 🎯 In caso di pareggio Si va direttamente ai calci di rigore 🆚 Gara Secca, senza andata/ritorno