Baldini show dopo la promozione: “Dedico la B ai miei detrattori. La Nazionale vera è quella dell’82”

Il Pescara torna in Serie B ed è grande show di Silvio Baldini. L’allenatore ex rosanero, nelle varie interviste post-partita, ha sfogato tutta la tensione con dichiarazioni per nulla banali, affrontando anche il tema della Nazionale.

“Grazie a tutti. Anche a coloro che sono andati dal presidente a dire che io non ero adatto, che non sapevo gestire un gruppo. Questa vittoria è dedicata anche – e soprattutto – a loro, a chi rappresenta la parte più negativa e tossica del calcio. Sono felice per la squadra, per la città. Avevo un po’ di pressione, ma mi piaceva scherzare con il destino, parlavo dentro me stesso per vedere se il destino ci avrebbe tradito”.

Baldini poi si sfoga anche in merito alla netta sconfitta dell’Italia contro la Norvegia: “La Nazionale vera è quella dell’82′. Non me ne frega, quelli sono stati eroi. Quello era il calcio, quelle erano persone. Se i nostri dirigenti non capiscono queste cose andranno sempre avanti i lestofanti. Se l’Italia ha perso 3 – 0 contro la Norvegia il problema non è Spalletti, il problema è che creano una generazione di persone che non sanno più cos’è la bandiera italiana, cosa vuol dire indossare la maglia azzurra”.





Baldini, in conferenza stampa, si e poi lamentato con i tifosi per la contestazione che va avanti da tempo contro il presidente Sebastiani: “Quando si vuol contestare contro il presidente, fatelo a fine partita. Ora siamo in Serie B, invece di festeggiare, contestate. La vittoria contro la Ternana è merito di Sebastiani, del direttore Foggia e dei giocatori“.

