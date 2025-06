Rosanero in nazionale: debutto per Audero, Pohjanpalo a secco

La stagione non è ancora terminata per alcuni giocatori del Palermo, che continuano a scendere in campo con le rispettive nazionali tra amichevoli, qualificazioni ai Mondiali 2026 ed Europeo Under 21.

Audero debutta con l’Indonesia

Emil Audero, ancora sotto contratto con il Palermo fino al 30 giugno (con la possibilità di un ritorno futuro tutt’altro che escluso), ha esordito con la nazionale indonesiana. Il portiere è stato schierato titolare nella vittoria per 1 – 0 contro la Cina, mantenendo la porta inviolata. Il suo prossimo impegno è in programma il 10 giugno contro il Giappone, in un altro match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Pohjanpalo delude, Diakitè non scende in campo

Joel Pohjanpalo è partito titolare con la Finlandia nella sconfitta per 0 – 2 contro l’Olanda, ma non è riuscito a lasciare il segno ed è stato sostituito al 55’. Per lui, un finale di stagione sottotono dopo l’ottimo rendimento iniziale in rosanero. L’attaccante avrà una nuova occasione il 10 giugno, nella sfida contro la Polonia, ancora valida per le qualificazioni mondiali.





Salim Diakitè, invece, non è stato impiegato nell’amichevole persa dal Mali contro il Congo, restando in panchina per tutta la durata del match. Per lui, gli impegni con la nazionale si sono già conclusi.

Desplanches attende il debutto

Chiude il quadro Sebastiano Desplanches. Il giovane portiere del Palermo si prepara a difendere i pali dell’Italia nell’Europeo Under 21: il suo esordio è previsto per l’11 giugno, quando gli Azzurrini affronteranno il loro primo impegno nella fase finale del torneo. L’avversario sarà la Romania.

