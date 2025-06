Livorno – Siracusa in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Poule Scudetto Serie D

Tutto pronto per l’attesissima finale della Poule Scudetto Serie D. Domenica 8 giugno il Livorno e il Siracusa si sfidano per il titolo onorifico di Campioni d’Italia Dilettanti, in una gara secca che promette emozioni forti.

Scopri quando e dove vedere Livorno – Siracusa in diretta TV e streaming, l’orario ufficiale e su quale canale sarà trasmesso il match più atteso della stagione di Serie D.

📍 Quando si gioca Livorno – Siracusa?

La finalissima tra Livorno e Siracusa è in programma per domenica 8 giugno 2025. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sede neutra scelta dalla Lega Nazionale Dilettanti.





➡️ In caso di parità nei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza passare dai supplementari.

📺 Dove vedere Livorno – Siracusa in diretta TV e streaming?

La partita non sarà trasmessa in TV tradizionale, ma potrai seguirla in diretta streaming gratuita e in chiaro sulla piattaforma ufficiale Vivo Azzurro TV, il canale digitale della FIGC.

🔗 Ecco come vedere Livorno – Siracusa in streaming:

🌐 Sito ufficiale : www.vivoazzurrotv.it

📲 App Vivo Azzurro TV : disponibile per smartphone e tablet

🆓 Gratuito previa registrazione

✅ Basta registrarsi gratuitamente e potrai guardare l’intera partita senza costi aggiuntivi!

🔥 Il cammino delle finaliste

🟣 Livorno:

🥇 1° posto nel Girone E : promozione diretta in Serie C

✅ Vittorie nel girone della Poule Scudetto su Sambenedettese (3-2) e Forlì (3-1)

💪 Trionfo in semifinale contro il Bra: 2-1 all’andata, 4-1 al ritorno

La formazione di Indiani, pur con alcuni infortuni, arriva in gran forma e con entusiasmo alle stelle. Attenzione a Dionisi, ancora protagonista dopo anni, e al portiere Ciobanu, decisivo in semifinale.

🔵 Siracusa:

🥇 1° posto nel Girone I , dopo un avvincente testa a testa con la Reggina

✅ Successi su Casarano (3-1) e Guidonia (2-0) nella prima fase

⚔️ Vittoria in semifinale contro l’Ospitaletto: 3-2 all’andata, 2-0 al ritorno

Guidati dal giovane tecnico Marco Turati, gli azzurri siciliani puntano sul talento del 2006 Mattia Puzone (di proprietà del Napoli) e sull’esperienza di Domenico Maggio, autore di 14 reti stagionali-

📚 Curiosità storica: un incrocio che sa di destino

L’ultima sfida tra Livorno e Siracusa risale al 2011, in Coppa Italia: vinsero gli amaranto per 3-1. In panchina per il Siracusa c’era Andrea Sottil, che avrebbe poi allenato proprio il Livorno in Serie B. Curiosamente, uno dei marcatori di quella sfida fu Chico Dionisi, che oggi torna protagonista… contro lo stesso avversario.

📝 Riepilogo finale: come seguire Livorno – Siracusa

🎮 Piattaforma Tipologia Accesso Vivo Azzurro TV Streaming Online Gratis (con registrazione) App ufficiale FIGC Mobile App Gratis (con registrazione)