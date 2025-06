Ferrara: “Inzaghi lascerà il Pisa, avrà avuto i suoi motivi”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus e oggi opinionista, è intervenuto durante la presentazione dei calendari della Serie A 2025-2026 e ha parlato della nuova avventura di Filippo Inzaghi, che si appresta a diventare il nuovo allenatore del Palermo.

“Inzaghi ha già deciso, lascerà il Pisa. Ricordo l’ultima volta che il Pisa è stato in Serie A, ancora giocavo io, quindi stiamo parlando del 90-91. Pisa è una bella realtà che torna nel calcio e nella Serie A. Credo che sia stato un ottimo lavoro da parte di Pippo, che non era alla sua prima esperienza da questo punto di vista e si è specializzato a portare le squadre in Serie A, però poi ha fatto questa scelta di rimanere in Serie B ad allenare. Avrà avuto i suoi motivi”, dice.

Filippo Inzaghi, quest’anno, ha conquistato una storica promozione in Serie A con il Pisa, chiudendo il campionato al secondo posto. Il tecnico è sempre più vicino alla panchina del Palermo, con l’obiettivo di rilanciare i rosanero dopo una stagione deludente, conclusa con l’ottavo posto in classifica a quota 52 punti e un’eliminazione per 1 – 0 al primo turno dei playoff per mano della Juve Stabia.





