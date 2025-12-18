Regolamento Napoli - Milan: cosa succede in caso di pareggio, supplementari, rigori / Supercoppa ​​

Napoli e Milan inaugurano la Supercoppa Italiana con la prima semifinale in programma a Riad, in Arabia Saudita. Una sfida secca, senza appello: chi vince vola in finale, chi perde è eliminato ✈️❌. Ma cosa succede in caso di pareggio al 90′? Sono previsti tempi supplementari o rigori? Ecco cosa dice il regolamento ufficiale della Supercoppa Italiana 📜.

Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa: come funziona

La gara tra Napoli e Milan si disputa in gara unica, senza ritorno. La vincente accederà alla finalissima, in programma lunedì 22, mentre la perdente saluterà la competizione.

La domanda che molti tifosi si pongono è semplice: cosa accade se la partita finisce in parità dopo i 90 minuti regolamentari?







Pareggio Napoli-Milan: ci sono i tempi supplementari?

La risposta è chiara: NO, non sono previsti i tempi supplementari.

In caso di pareggio al termine dei 90 minuti:

❌ niente due tempi da 15 minuti

❌ niente supplementari, né in semifinale né in finale

Questo vale non solo per Napoli-Milan, ma anche per l’altra semifinale Bologna-Inter.

Napoli-Milan: qualificazione decisa ai rigori

Se il risultato resta in equilibrio al 90′, la qualificazione alla finale di Supercoppa verrà decisa direttamente ai calci di rigore.

📌 Modalità dei rigori:

5 rigori a squadra

eventuale oltranza in caso di ulteriore parità

procedure standard previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio

Regolamento Supercoppa Italiana: cosa dice FIGC e Lega Serie A

Il regolamento varato da FIGC e Lega Serie A, in vigore anche per questa edizione, stabilisce che:

✅ rigori immediati in caso di pareggio

❌ supplementari aboliti

⚖️ stessa regola valida per semifinali e finale

Una scelta già adottata anche in Coppa Italia e confermata per rendere le partite più snelle e spettacolari.

Perché non ci sono più i supplementari in Supercoppa?

Il format con rigori diretti dopo i 90 minuti è in vigore da tre edizioni, da quando la Supercoppa è passata al modello Final Four:

🏆 Gennaio 2024 : vittoria dell’Inter

🏆 2025: trionfo del Milan

Una svolta che ha mandato in archivio una tradizione lunga oltre 20 anni, quando i tempi supplementari erano sempre previsti prima dei rigori.