Napoli – Milan, c’è la diretta in chiaro gratis: dove vederla in tv, orario / Supercoppa italiana
È tempo di Supercoppa Italiana ⚽🔥. Napoli e Milan si sfidano in una delle due semifinali del torneo, disputato con il format delle Final Four direttamente da Riyadh, in Arabia Saudita 🇸🇦. Una gara di grande fascino, che mette di fronte due big del calcio italiano.
🏆 Napoli – Milan: semifinale di Supercoppa
La sfida tra il Napoli di Conte e il Milan di Allegri apre ufficialmente la Supercoppa Italiana 2025. In palio c’è l’accesso alla finalissima del torneo, che vedrà affrontarsi le vincenti delle due semifinali.
📍 Stadio: Al-Awwal Park, Riyadh
🏟️ Impianto che ospita le gare dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo
⏰ Napoli – Milan: data, orario e calcio d’inizio
📅 Giovedì 18 dicembre
⏱️ Ore 20:00 italiane
⚽ Calcio d’inizio alle 20 (italiane)
📺 Dove vedere Napoli – Milan in diretta tv e streaming
Ottima notizia per i tifosi: la gara sarà visibile gratis e in chiaro.
✅ Diretta TV
📡 Italia 1 (canale in chiaro)
✅ Diretta Streaming
💻📱 Mediaset Infinity
Streaming gratuito disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC
📌 Riepilogo rapido
Partita: Napoli – Milan
Competizione: Supercoppa Italiana (Semifinale)
Data: Giovedì 18 dicembre
Orario: 20:00 italiane
TV: Italia 1
Streaming: Mediaset Infinity
Stadio: Al-Awwal Park (Riyadh)