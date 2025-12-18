Napoli – Milan, c’è la diretta in chiaro gratis: dove vederla in tv, orario / Supercoppa italiana ​​

Napoli – Milan, c’è la diretta in chiaro gratis: dove vederla in tv, orario / Supercoppa italiana

Redazione 18/12/2025 12:13
È tempo di Supercoppa Italiana ⚽🔥. Napoli e Milan si sfidano in una delle due semifinali del torneo...

Conte - LaPresse - stadionews.it

È tempo di Supercoppa Italiana ⚽🔥. Napoli e Milan si sfidano in una delle due semifinali del torneo, disputato con il format delle Final Four direttamente da Riyadh, in Arabia Saudita 🇸🇦. Una gara di grande fascino, che mette di fronte due big del calcio italiano.

🏆 Napoli – Milan: semifinale di Supercoppa

La sfida tra il Napoli di Conte e il Milan di Allegri apre ufficialmente la Supercoppa Italiana 2025. In palio c’è l’accesso alla finalissima del torneo, che vedrà affrontarsi le vincenti delle due semifinali.

📍 Stadio: Al-Awwal Park, Riyadh
🏟️ Impianto che ospita le gare dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo



⏰ Napoli – Milan: data, orario e calcio d’inizio

  • 📅 Giovedì 18 dicembre

  • ⏱️ Ore 20:00 italiane

  • Calcio d’inizio alle 20 (italiane)

📺 Dove vedere Napoli – Milan in diretta tv e streaming

Ottima notizia per i tifosi: la gara sarà visibile gratis e in chiaro.

✅ Diretta TV

  • 📡 Italia 1 (canale in chiaro)

✅ Diretta Streaming

  • 💻📱 Mediaset Infinity

  • Streaming gratuito disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC

📌 Riepilogo rapido

  • Partita: Napoli – Milan

  • Competizione: Supercoppa Italiana (Semifinale)

  • Data: Giovedì 18 dicembre

  • Orario: 20:00 italiane

  • TV: Italia 1

  • Streaming: Mediaset Infinity

  • Stadio: Al-Awwal Park (Riyadh)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *