Ste­fan Sch­woch, ex attaccante con 135 gol segnati in Serie B, è stato intervistato per il Corriere dello Sport e ha indicato il Palermo come la principale favorita per la promozione.

“Alla fine, credo che il Palermo possa spun­tarla – afferma – . Anche per­ché, se ci fosse neces­sità, a gen­naio la società non avrebbe pro­blemi a inve­stire. Inza­ghi è bravo e ha tro­vato la piazza giu­sta per le sue ambi­zioni. Anche il Monza ha gio­ca­tori di qua­lità. Ci aggiungo il Vene­zia. Ecco, que­ste tre squa­dre ritengo che pos­sano gio­carsi il primo posto”.

Sull’attuale capolista, il Frosinone, dice: “Sono tor­nati pro­ta­go­ni­sti dopo aver rischiato. Quando fai un’espe­rienza così nega­tiva, non vuoi spe­ri­men­tarla più. La società ha lavo­rato bene, la squadra sta vivendo un ottimo tor­neo“.







