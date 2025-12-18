Schwoch: “Palermo favorito per il primo posto. Inzaghi ha trovato la piazza giusta”
Stefan Schwoch, ex attaccante con 135 gol segnati in Serie B, è stato intervistato per il Corriere dello Sport e ha indicato il Palermo come la principale favorita per la promozione.
“Alla fine, credo che il Palermo possa spuntarla – afferma – . Anche perché, se ci fosse necessità, a gennaio la società non avrebbe problemi a investire. Inzaghi è bravo e ha trovato la piazza giusta per le sue ambizioni. Anche il Monza ha giocatori di qualità. Ci aggiungo il Venezia. Ecco, queste tre squadre ritengo che possano giocarsi il primo posto”.
Sull’attuale capolista, il Frosinone, dice: “Sono tornati protagonisti dopo aver rischiato. Quando fai un’esperienza così negativa, non vuoi sperimentarla più. La società ha lavorato bene, la squadra sta vivendo un ottimo torneo“.
LEGGI ANCHE
AVELLINO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI