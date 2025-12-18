Avellino - Palermo, l'appello della Curva Sud biancoverde: "Lo stadio dovrà tremare" ​​

“Sabato sarà una partita da lupi, da vivere al massimo sia in campo che sugli spalti”. Inizia così l’appello della Curva Sud dell’Avellino, diffuso a due giorni dall’attesa sfida contro il Palermo di Inzaghi, in programma il 20 dicembre alle 17.15.

“Starà a noi dare alla squadra quella spinta in più che ci contraddistingue, affinché dove non arrivano i ragazzi in campo arrivi la curva. Abbiamo bisogno del popolo irpino, unito verso un unico obiettivo”, prosegue la nota degli ultras.

L’appello è rivolto a tutti i tifosi: “Chiediamo a tutti, dalla curva alle tribune, di recarsi allo stadio in anticipo e di portare con sé la propria sciarpa. Facciamoci sentire già dal riscaldamento, cantiamo a squarciagola: il Partenio deve tremare. Trasmettiamo a chi scende in campo voglia di lottare e senso di appartenenza”.







