Conference League, 6a giornata: la Fiorentina fa visita al Losanna

Redazione 18/12/2025 13:48
Nella 6ª giornata di Conference League, la Fiorentina è impegnata sul campo del Losanna con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria contro la Dinamo Kiev e di distrarsi dal momento nerissimo in campionato.

IL PROGRAMMA

AEK Atene – Univ. Craiova: ore 21

AEK Larnaca – Shkendija: ore 21



AZ Alkmaar – Jagellonia: ore 21

Celje – Shelbourne: ore 21

Crystal Palace – KuPS: ore 21

Dynamo Kiev – Noah: ore 21

Losanna – Fiorentina: ore 21

Legia Varsavia – Lincoln: ore 21

Mainz – Samsunspor: ore 21

Omonia – Rakow: ore 21

Shakhtar Donetsk – Rijeka: ore 21

Shamrock Rovers – Hamrun: ore 21

Sigma Olomouc – Lech Poznan: ore 21

Slovan Bratislava – Hacken: ore 21

Sparta Praga – Aberdeen: ore 21

Strasburgo – Breidablik: ore 21

Rayo Vallecano – Drita: ore 21

Zrinjski – Rapid Vienna: ore 21

 

