Conference League, 6a giornata: la Fiorentina fa visita al Losanna
Nella 6ª giornata di Conference League, la Fiorentina è impegnata sul campo del Losanna con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria contro la Dinamo Kiev e di distrarsi dal momento nerissimo in campionato.
IL PROGRAMMA
AEK Atene – Univ. Craiova: ore 21
AEK Larnaca – Shkendija: ore 21
AZ Alkmaar – Jagellonia: ore 21
Celje – Shelbourne: ore 21
Crystal Palace – KuPS: ore 21
Dynamo Kiev – Noah: ore 21
Losanna – Fiorentina: ore 21
Legia Varsavia – Lincoln: ore 21
Mainz – Samsunspor: ore 21
Omonia – Rakow: ore 21
Shakhtar Donetsk – Rijeka: ore 21
Shamrock Rovers – Hamrun: ore 21
Sigma Olomouc – Lech Poznan: ore 21
Slovan Bratislava – Hacken: ore 21
Sparta Praga – Aberdeen: ore 21
Strasburgo – Breidablik: ore 21
Rayo Vallecano – Drita: ore 21
Zrinjski – Rapid Vienna: ore 21