Scontri in autostrada, deferiti trenta ultras di Catania e Casertana ​​

Trenta deferimenti a causa degli scontri sulla A2. La Questura di Salerno, attraverso un comunicato, ha deciso questo riguardo ai disordini dell’11 di ottobre tra i tifosi del Catania e della Casertana, che hanno messo a ferro e fuoco l’autostrada.

IL COMUNICATO

“Al termine di una capillare ed intensa attività d’indagine, nella giornata di martedì 16 dicembre u.s., gli operatori della Polizia di Stato della Digos della Questura di Salerno, collaborati anche dagli omologhi uffici di Caserta e Catania, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e, per quanto concerne la posizione di due soggetti minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, una dettagliata informativa di reato per il deferimento – in stato di libertà – di trenta tifosi appartenenti alle frange ultras della Casertana e del Catania, resisi responsabili, a vario titolo, dei violenti scontri avvenuti lungo il tratto autostradale dell’A2, in prossimità dell’area di servizio di San Mango Piemonte, nel pomeriggio dell’11 ottobre 2025, di ritorno, rispettivamente, da Picerno (Casertani) e da Giugliano in Campania (Catanesi)”.

“In quei frangenti, caratterizzati da aggressioni reciproche con l’uso anche di fumogeni, esplosivi, mazze ed altri oggetti, veniva anche bloccata la circolazione stradale per diversi minuti in entrambe i sensi di marcia, al cospetto di decine di automobilisti impauriti. Nei confronti degli indagati il Questore di Salerno ha avviato la procedura per l’adozione di altrettanti provvedimenti di Daspo. Vista anche la conformazione del territorio della provincia di Salerno, interessa da transito di molteplici tifoserie provenienti dal Nord come dal Sud della penisola, l’attenzione da parte della Polizia di Stato resta alta al fine di prevenire turbative per l’ordine pubblico”.







