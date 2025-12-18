Ternana, Foti nuovo Amministratore Unico: "Da risolvere il contratto con Ferrero" ​​

Fabio Foti è il nuovo amministratore unico della Ternana. Il dirigente è stato nominato dalla famiglia Rizzo con il mandato di risollevare le sorti economiche del club umbro. Tra gli obiettivi richiesti c’è anche quello di risolvere il contratto con Massimo Ferrero, lo rende noto proprio Foti in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale delle “fere” nel quale parla in prima persona.

“Rendo noto che, da oggi, sono operativo nella veste di Amministratore Unico della società Ternana Calcio. Ringrazio la proprietà, e dunque la famiglia Rizzo, per la fiducia riposta nella mia figura professionale. In qualità di ternano, assicuro a tutti il massimo impegno per dimostrare di essere all’altezza del prestigioso e oneroso incarico che mi è stato affidato, nella piena consapevolezza di ciò che il glorioso club calcistico rappresenta per la città.

Nei prossimi giorni sarà mia cura procedere a un’analisi approfondita della situazione contabile della società, con l’obiettivo di valutare come ricondurre i costi di gestione entro parametri sostenibili e coerenti con il campionato di appartenenza. Su sollecitazione dell’azionista, darò immediato mandato a uno studio giuslavorista per la risoluzione del contratto stipulato dalla precedente amministratrice con il sig. Massimo Ferrero, all’insaputa della proprietà. Sarà mia premura comunicare con puntualità e precisione gli sviluppi della situazione”.





