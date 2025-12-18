Bari, De Laurentiis: “Trattiamo con due gruppi, l’obiettivo è la coesistenza”

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa riguardo l’imminente futuro del club e della sua cessione, che non vedrebbe però del tutto fuori gli attuali proprietari: l’obiettivo è infatti una coesistenza.

“Negli ultimi tempi sto dialogando con due realtà interessate al Bari. È una fase di dialogo, la novità è questa – esordisce il presidente -. Per me è importante poter dare la squadra a mani solide che possono avere una progettualità nell’interesse della piazza. Esiste un patto di riservatezza, cerco di essere il più neutro possibile nel parlarne. Non sono gruppi nazionali, sono realtà straniere”.

Il patron aggiunge: “Vogliamo trovare un partner, che chieda di restare e gestire. Sarà una coesistenza. Poi nel 2028 saluteremo o no, in base alle norme. A me piacerebbe restare”. Dal 2028 infatti ci sarà lo stop alle multiproprietà, con la famiglia De Laurentiis che sarà costretta a vendere le ipotetiche quote di minoranza del club.







