Milan - Como si giocherà in Australia, il presidente Simonelli: "L'arbitro sarà asiatico" ​​

“Si giocherà lì come da programma“. Sono le parole del presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli su Milan – Como, partita in programma l’8 febbraio a Perth in Australia.

“Con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri – afferma Simonelli a margine della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan in Arabia Saudita -. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto”.

Allegri ha commentato così la decisione: “Spero che sia un apripista a quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.





