Repubblica – “Da Dua Lipa a Jason Momoa: tutti pazzi per la maglia del Palermo”

“L’hawaiano Jason Momoa, direttamente da Hollywood, ormai gesticola da vero siciliano indossando la maglia del Palermo mentre la cantante e compositrice britannica di etnia albanese del Kosovo, Dua Lipa, con la stessa mise, viene invitata da capitan Brunori ad un match del “Barbera”.

Lo scrive Repubblica che parla della “Palermomania” divampata nel mondo attraverso un lavoro oculato della società come mai si era visto. Attori di Hollywood come Jason Momoa o cantanti internazionali del livello di Dua Lipa oramai vengono associati al brand che acquista sempre più importanza nonostante sia ancora in B.

“Da Tony Sperandeo all’attore di Acquaman della Marvel, ora anche protagonista dei vari Fast&Furious al fianco di Vin Diesel, la distanza geografica è enorme. Senza nulla togliere all’interprete di Gaetano Badalamenti, vincitore del David Di Donatello e profondo conoscitore di ogni dinamica sportiva, il Palermo adesso muta in una “notizia” in grado di raggiungere anche gli States, percorrendo così 10.557 km fino a Los Angeles”, si legge.