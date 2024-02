Mascara: “La piazza pretende tanto. I dirigenti del Catania hanno fatto mea culpa”

“I dirigenti hanno fatto mea culpa, ma questo mea culpa non può durare in eterno perché Catania pretende molto“. Senza peli sulla lingua Giuseppe Mascara, storico ex Catania, intervistato durante la trasmissione ‘Big Chance”.

“In società hanno ammesso gli errori, sono stati bravi in questo – prosegue -, meno bravi nella campagna acquisti. In realtà questa squadra è nata senza un’anima dall’inizio dell’anno”.

“Grella non può fare tutto. Secondo me andava preso un nuovo Direttore Sportivo. A volte basta una scintilla che ti cambia una stagione. Sono rimasti in pochi ad avere radicato quel senso d’appartenenza. E’ stato sbagliato mandare via lo zoccolo duro dell’anno scorso”, conclude.