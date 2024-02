Serie C Girone C, 26a: Messina ospita Sorrento, Catania ci riprova col Latina

Il Catania ci riprova nella 26esima giornata del girone C di Serie C per ritrovare contro il Latina una vittoria che manca da quattro uscite. In contemporanea c’è il Messina, in positivo da 5 match di fila, che ospita il Sorrento.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 14 febbraio 2024

Messina – Sorrento: ore 18.30

Latina – Catania: ore 18.30

Taranto – Giugliano: ore 18.30

Juve Stabia – Brindisi: ore 20.45

Potenza – Avellino: ore 20.45

Virtus Francavilla – Turris: ore 20.45

Giovedì 15 febbraio 2024

Casertana – Monterosi: ore 18.30

Picerno – Crotone: ore 18.30

Benevento – Audace Cerignola: ore 20.45

Fogia – Monopoli: ore 20.45