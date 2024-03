Repubblica – “I rosa sfidano il Lecco. Obiettivi diversi stesso momento no”

“Ambizioni opposte ma anche similitudini per due club in crisi di risultati che domenica si troveranno faccia a faccia nel tentativo di migliorare la propria classifica“. Con queste parole Repubblica parla della prossima sfida Lecco-Palermo, due club simili perché intenti a migliorare rispetto le ultime uscite ma al contempo diversissimi per obiettivi.

Da una parte, i rosa di Corini che si sono posti nel ruolo di “star” sin dall’estate con un mercato costruito ad hoc, sperando di salire in A il prima possibile grazie all’aiuto della proprietà del City Group; dall’altra il Lecco fanalino di coda nel suo momento più nero: l’ultima vittoria risale al 26 dicembre, poi otto sconfitte e un pareggio. Solo 21 punti in graduatoria, a -3 dalla FeralpiSalò penultima.

Una formazione “ferita” e una situazione confusa di cui il Palermo dovrà approfittare per riprendere le redini del proprio futuro, forte di un tifo che non lo abbandona mai (venduti tutti i ticket per gli ospiti).

Sul quotidiano si parla pure della sconfitta dell’andata – uno dei momenti più bassi della stagione – e delle reti di Brunori. Il capitano ha trovato continuità nel gol ma nelle ultime tre apparizioni segnare non è stato sinonimo di vittoria. Ora deve diventare decisivo.