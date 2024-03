Ferrari, la situazione è gravissima: ‘L’anomalia è dipesa da questo’ | Non era mai accaduto nella storia

Nel corso dell’ultima gara la Ferrari ha palesato un problema che poteva costare grosso a Charles Leclerc: ecco di cosa si è trattato. Ovviamente, il pilota e il team del cavallino si sono subito adoperati per cercare le cause di questo grave malfunzionamento.

Riuscire a dominare in Formula 1 è tutt’altro che semplice. In Italia il periodo d’oro di questo sport è coinciso con le incredibili vittorie inanellate da Micheal Schumacher a bordo della Ferrari, vero orgoglio italiano.

Per molti le cose non sono più state uguali dopo il suo ritiro, ma la Formula 1 non ha mai smesso di stupire. Proprio negli ultimi tempi abbiamo assistito a una notizia che non avremmo mai immaginato. Il produttore di Maranello, infatti, avrà tra i suoi piloti Lewis Hamilton nel 2025.

Sarà lui a fiancheggiare Charles Leclerc alla guida della rossa. Per lui il mondiale del 2024 si è aperto in maniera tutt’altro che positiva. Il primo Gran Premio in Bahrain è stato lo sfondo di una vicenda piuttosto preoccupante per il team Ferrari.

D’altronde non è per nulla facile portare in pista una vettura che possa essere performante e affidabile. L’obiettivo è sempre quello di fornire ai piloti il miglior mezzo possibile per ritrovarsi in testa. Il resto, poi, è opera di chi guida. In alcuni casi, però, si possono verificare alcune anomalie.

Un problema inaspettato

Come detto, il Bahrain ha aperto questa stagione di Formula 1 decretando un podio che ha visto in prima posizione Max Verstappen, seguito a ruota da Sergio Perez e Carlos Sainz. Escluso di lusso Charles Leclerc, che aveva posto tante speranze nell’avvio di stagione.

Il quarto posto maturato dal pilota monegasco, però, non è attribuibile a errori al volante. Anzi, si tratta di un risultato ammirabile considerando il problema che si è palesato durante il Gran Premio.

Si studia per capirne l’origine

Durante la gara, infatti, i freni della SF24 guidata da Leclerc hanno iniziato a manifestare alcuni problemi importanti. La sfida del pilota, dunque, è stata quella di riuscire a mantenere in gara il suo veicolo, senza uscire di pista, fino alla fine del percorso. Un avvio di questo tipo era certamente impronosticabile.

Da subito si è ipotizzato un problema di surriscaldamento. In realtà, come confermato dallo stesso Leclerc, durante i test non si è mai verificato nessun problema di questo genere. Per ora il team pensa si sia tratta di un’anomalia che non si verificherà più.