Repubblica – “Il ritorno di Gomes e Gyasi, due armi in più per Inzaghi”

Il Palermo ritrova due giocatori importanti: Gyasi e Gomes sono finalmente tornati a disposizione dopo i rispettivi infortuni.

Anche se difficilmente partiranno titolari contro la Sampdoria, il loro recupero dà nuove soluzioni a Inzaghi, soprattutto dopo le recenti vittorie che hanno riportato entusiasmo. Gomes ha superato la lussazione alla spalla ed è già rientrato in campo con buone sensazioni, confermandosi punto fermo del centrocampo.

Gyasi, invece, rientra dopo un lungo stop al polpaccio: la sua assenza è pesata perché è un giocatore duttile e capace di dare velocità sulle fasce, anche se il suo impatto offensivo è ancora da costruire. Contro la Samp servirá flessibilità tattica, e avere entrambi nuovamente in gruppo significa più equilibrio, più alternative e una squadra più completa per le prossime sfide.





