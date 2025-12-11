Palermo - Sampdoria, trasferta vietata ai liguri: il club protesta ​​

È arrivato il pronunciamento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Liguria. Nelle prossime ore è attesa anche l’ordinanza del prefetto, che ufficializzerà tutte le misure relative all’ordine pubblico in vista del match.

La partita tra Palermo e Sampdoria, valida per la 16a giornata di Serie B, si preannuncia delicata. I blucerchiati arrivano al “Barbera” con una striscia negativa pesante e l’urgenza di invertire la rotta. Una trasferta già complicata sul piano sportivo, che diventa ancor più difficile dopo il divieto imposto ai tifosi ospiti dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

La reazione della Sampdoria

Il club ligure, attraverso un lungo comunicato, ha espresso il proprio disappunto per la tempistica della decisione:







“L’Unione Calcio Sampdoria prende atto delle disposizioni assunte dal C.A.S.M.S. in merito alla gara di venerdì 12 dicembre. Pur rispettando le procedure e le decisioni degli organi preposti alla sicurezza, siamo chiamati a esprimere perplessità per la situazione che interessa i nostri sostenitori”.

La società critica soprattutto l’incertezza protratta fino a poche ore dal fischio d’inizio, che ha aggravato i disagi organizzativi di molti tifosi. “Arrivare a una decisione definitiva sull’apertura parziale del settore ospiti a così poco tempo dalla partita – prosegue la nota – equivale di fatto a impedirne la partecipazione, soprattutto per chi aveva già sostenuto spese di viaggio”.

