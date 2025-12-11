Calciomercato, Lepri alla Reggiana. Via libera per Magnani al Palermo? ​​

La Reggiana ha ufficializzato l’arrivo di Tomas Lepri, difensore centrale classe 2003 svincolatosi dopo l’esclusione del Rimini dalla Serie C. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028, portando in dote oltre 80 presenze tra i professionisti e una crescita costante che lo rende un rinforzo immediato per il reparto arretrato di Dionigi.

Il club granata sfrutta così le opportunità del mercato dei fuori rosa, inserendo un calciatore giovane, strutturato fisicamente e già abituato alle pressioni della categoria.

Un movimento che apre scenari

L’ingaggio di Lepri potrebbe però avere un effetto domino: l’uscita di Giangiacomo Magnani. Il difensore, di proprietà del Palermo, è al centro delle discussioni di mercato e il suo rientro anticipato in Sicilia a gennaio non è più uno scenario lontano. Due settimane fa l’ipotesi sembrava prematura, ma l’arrivo di un nuovo centrale potrebbe liberare la Reggiana e aprire alla risoluzione del prestito.







Magnani e il legame con Palermo

Magnani si era trasferito a Reggio Emilia in estate per ragioni personali e familiari, nonostante fosse uno dei punti di riferimento della difesa rosanero. Il Palermo aveva accettato il prestito proprio per permettere al giocatore di avvicinarsi a casa e vivere una stagione più serena sul piano personale.

Nonostante ciò, il club rosanero non ha mai smesso di stimarlo: il suo profilo, l’esperienza e la conoscenza dell’ambiente lo rendono un candidato naturale per potenziare il reparto difensivo in vista del girone di ritorno.

Un’opportunità per i rosa

A Reggio, Magnani è diventato un titolare indiscusso e uno dei leader del gruppo che sta disputando un campionato solido, con ambizioni playoff. Proprio questa crescita lo rende ancora più appetibile per un Palermo che, a gennaio, cercherà certezze immediate in difesa. Il ritorno anticipato non è ancora definito, ma ora appare una possibilità concreta.

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO – SAMPDORIA