Europa League, 6a giornata: Bologna e Roma in trasferta
Doppia trasferta per le italiane in Europa League. Il Bologna gioca contro il Celta Vigo, mentre la Roma affronta il Celtic di Glasgow.
LE PARTITE
Dinamo Zagabria – Betis: ore 18.45
Ferencvaros – Rangers: ore 18.45
Ludogorets – PAOK: ore 18.45
Midtjylland – Genk: ore 18.45
Nizza – Braga: ore 18.45
Stoccarda – Maccabi Tel Aviv: ore 18.45
Sturm Graz – Stella Rossa: ore 18.45
Utrecht – Nottingham Forest: ore 18.45
Young Boys – Lille: ore 18.45
Basilea – Aston Villa: ore 21.00
Brann – Fenerbahce: ore 21.00
Celta Vigo – Bologna: ore 21.00
Celtic – Roma: ore 21.00
Friburgo – Salisburgo: ore 21.00
Lione – Go Ahead Eagles: ore 21.00
Palermo – Sampdoria: ore 21.00
Panathinaikos – Viktoria Plzen: ore 21.00
Porto – Malmoe: ore 21.00
Steaua Bucarest – Feyenoord: ore 21.00