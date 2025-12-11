Europa League, 6a giornata: Bologna e Roma in trasferta ​​

Redazione 11/12/2025 11:22

Doppia trasferta per le italiane in Europa League. Il Bologna gioca contro il Celta Vigo, mentre la Roma affronta il Celtic di Glasgow.

LE PARTITE

Dinamo Zagabria – Betis: ore 18.45

Ferencvaros – Rangers: ore 18.45



Ludogorets – PAOK: ore 18.45

Midtjylland – Genk: ore 18.45

Nizza – Braga: ore 18.45

Stoccarda – Maccabi Tel Aviv: ore 18.45

Sturm Graz – Stella Rossa: ore 18.45

Utrecht – Nottingham Forest: ore 18.45

Young Boys – Lille: ore 18.45

Basilea – Aston Villa: ore 21.00

Brann – Fenerbahce: ore 21.00

Celta Vigo – Bologna: ore 21.00

Celtic – Roma: ore 21.00

Friburgo – Salisburgo: ore 21.00

Lione – Go Ahead Eagles: ore 21.00

Palermo – Sampdoria: ore 21.00

Panathinaikos – Viktoria Plzen: ore 21.00

Porto – Malmoe: ore 21.00

Steaua Bucarest – Feyenoord: ore 21.00

