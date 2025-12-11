Conference League, 5a giornata: la Fiorentina riceve la Dinamo Kiev
Partita delicatissima per la Fiorentina in Conference League. La Viola riceve la Dinamo Kiev e deve vincere per provare a dare una scossa alla stagione.
LE PARTITE
Breidablik – Shamrock Rovers: ore 18.45
Fiorentina – Dinamo Kiev: ore 18.45
Häcken – AEK Larnaca: ore 18.45
Jagiellonia – Rayo Vallecano: ore 18.45
KF Drita – AZ Alkmaar: ore 18.45
Noah – Legia Varsavia: ore 18.45
Samsunspor – AEK Atene: ore 18.45
Shkëndija – Slovan Bratislava: ore 18.45
U Craiova – Sparta Praga: ore 18.45
Aberdeen – Strasburgo: ore 21.00
Hamrun Spartans – Shakhtar Donetsk: ore 21.00
Kups Kuopio – Lausanne-Sport: ore 21.00
Lech Poznan – Mainz: ore 21.00
Lincoln – Sigma Olomouc: ore 21.00
Raków Czestochowa – Zrinjski Mostar: ore 21.00
Rapid Vienna – Omonia Nicosia: ore 21.00
Rijeka – Celje: ore 21.00
Shelbourne – Crystal Palace: ore 21.00