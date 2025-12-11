Cagni: "Palermo - Sampdoria, il fattore casalingo sarà importante" ​​

Luigi Cagni, ex allenatore di Sampdoria e Vicenza tra le altre, è stato intervistato per Sampnews24 e ha parlato della gara contro il Palermo, in programma venerdì 12 dicembre alle 20.30.

“Per la Sampdoria sarà un esame importante – afferma – . La prima cosa da fare è non pensare di andare a giocare alla pari con la formazione di Inzaghi perché non è così: la classifica dice questo, non mente mai dopo 15/16 partite. In secondo luogo la squadra blucerchiata non deve avere paura ma deve considerare che il fattore casalingo sarà importante, un po’ come lo è il Marassi”.

“I giocatori della Samp sono abituati ad avere il pubblico. Questa vittoria contro la Carrarese deve essere un punto di rilancio, poi il risultato può essere quello che vuoi, ma in questo momento i ragazzi di Gregucci devono trovare solidità“, dice.







