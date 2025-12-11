Fiorentina, Commisso sulla crisi: "Chiedo scusa ai tifosi, Vanoli ha la mia fiducia" ​​

Parla Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina ha rilasciato un’intervista per il quotidiano “La Nazione”, nella quale parla del periodo nero che sta vivendo il club viola, ultimo in Serie A con soli 6 punti e nessuna vittoria.

“Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato – afferma Commisso -. Al momento non riuscirei a fare un volo così lungo”.

Sull’allenatore: “Vanoli ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l’ultimo responsabile di questa situazione. Paolo ha rinunciato al contratto che aveva con il Torino per venire a Firenze, accettandone uno solo fino a giugno”.







Sulla sconfitta contro il Sassuolo: “Dobbiamo solo chiedere scusa per quanto accaduto a Reggio Emilia. Avevamo chiesto ai tifosi di seguirci in massa, anche in trasferta. E noi non abbiamo risposto come dovevamo”.

