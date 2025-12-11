Fiorentina, Commisso sulla crisi: “Chiedo scusa ai tifosi, Vanoli ha la mia fiducia”
Parla Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina ha rilasciato un’intervista per il quotidiano “La Nazione”, nella quale parla del periodo nero che sta vivendo il club viola, ultimo in Serie A con soli 6 punti e nessuna vittoria.
“Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato – afferma Commisso -. Al momento non riuscirei a fare un volo così lungo”.
Sull’allenatore: “Vanoli ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l’ultimo responsabile di questa situazione. Paolo ha rinunciato al contratto che aveva con il Torino per venire a Firenze, accettandone uno solo fino a giugno”.
Sulla sconfitta contro il Sassuolo: “Dobbiamo solo chiedere scusa per quanto accaduto a Reggio Emilia. Avevamo chiesto ai tifosi di seguirci in massa, anche in trasferta. E noi non abbiamo risposto come dovevamo”.