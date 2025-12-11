Palermo, Inzaghi ancora senza voce. Parla il vice D'Angelo: "Con la Samp partita delicata" ​​

Parla Maurizio D’Angelo. Il vice allenatore del Palermo parla ancora al posto di Filippo Inzaghi, ancora senza voce dalla partita di Empoli. Il tecnico ha presentato l’incontro con la Sampdoria, parlando dell’importanza dell’avversario ma anche di come i rosa cerchino continuità.

“La squadra arriva consapevole dei propri mezzi, sa che dovrà affrontare un avversario importante e giocare una partita importante – afferma -. Inzaghi ha detto ai ragazzi che arriverà una Sampdoria che ha trovato intensità, ha giocatori che possono risolvere la partita, alcuni di loro hanno un livello importante, sarà una partita delicata”.

Sugli indisponibili: “Abbiamo recuperato tutti i giocatori, questo dà modo all’allenatore di far delle scelte anche più allargate. Al giorno d’oggi le partite partono con 11 che finiscono e 5 che entrano. Inzaghi sta pensando a chi mandare per prima e chi far entrare”.







“Conosciamo la Serie B, bisogna avere continuità di risultati. E’ un campionato difficile, noi abbiamo trovato la strada, i ragazzi sanno bene che dobbiamo fare una prestazione importante, spesso così arrivano anche i risultati”.

Sull’attacco e i tifosi: “Il valore di Pohjanpalo non lo scopriamo oggi, ci dà un enorme vantaggio, la squadra lo sta mettendo nelle migliori condizioni. Dobbiamo dare il massimo di noi stessi per arrivare al livello dei nostri tifosi“.

