Palermo – Sampdoria, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia

(AGGIORNATO IL 10 DICEMBRE, ORE 11.53). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Sampdoria, match valido per la 16a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento venerdì 12 dicembre, alle ore 20.30, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Indisponibili: /







Squalificati: /

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou; Pafundi, Cherubini; Coda.

Indisponibili: Altare, Çuni, Malagrida, Bellemo, Malanca

Squalificati: /

Inzaghi è intenzionato a confermare l’undici che ha battuto Empoli e Carrarese, puntando sulla continuità e su un undici che sembra aver trovato equilibrio e identità. Si svuota l’infermeria: Gyasi torna a disposizione e dovrebbe essere convocato, così come Giovane e Bardi, assenti nell’ultimo match.

DIFESA

Tra i pali ci sarà Joronen. In difesa Bereszynski, sempre più convincente nel ruolo di braccetto destro, dovrebbe essere confermato. A completare il reparto i due punti fermi Bani e Ceccaroni.

CENTROCAMPO

Difficile intervenire in un reparto che sta crescendo partita dopo partita. Sulle corsie agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo dovrebbero essere confermati Segre e Ranocchia. Gomes, in ripresa dopo l’infortunio alla spalla, è pronto a entrare a gara in corso per aumentare progressivamente il proprio minutaggio.

ATTACCO

Le Douaron è tornato al gol e resta il favorito per partire titolare anche contro la Sampdoria. Palumbo dovrebbe essere confermato sulla trequarti, sul centrodestra, mentre Pohjanpalo guiderà ancora l’attacco come riferimento centrale.

