Palermo U17, Bovo: "Bilancio positivo, valorizzare i giovani del territorio è la priorità" ​​

Cesare Bovo, allenatore dell’Under 17 del Palermo, è stato intervistato per i canali ufficiali della società e ha fatto il punto della situazione sul suo lavoro nel settore giovanile rosanero.

“Il bilancio è positivo – dice – e non mi riferisco ai risultati perché stiamo facendo un buon campionato e abbiamo una buona classifica. È positivo per la crescita che hanno avuto i ragazzi ma positivo anche per i miei tre mesi, perché è la mia prima esperienza da solo con i ragazzi, anche per me era uno scoprirmi. Sono contento di questi tre mesi soprattutto per i miglioramenti che hanno avuto nello giocare insieme, nel trovare un gioco di squadra, di sacrificarsi l’uno per l’altro, quei valori sui quali sto cercando di spingere di più al di là dell’aspetto tattico, che sarà una conseguenza”.

L’ex centrale rosanero parla dell’importanza di credere nei giovani del territorio: “È un elemento centrale della filosofia del club. I ragazzi sono molto attaccati, molto tifosi e sentono anche troppo magari l’ansia di rappresentare il Palermo. È un grande traguardo e hanno voglia di dimostrare di essere all’altezza, essere tifosi è la prima cosa. Avere un centro sportivo così moderno è un aspetto fondamentale“.







Riguardo ai suoi tre anni in maglia Palermo, Bovo non ha dubbi: “Quella squadra era una famiglia, ogni volta che entro al “Barbera” per me è emozionante, in quanto vivo al massimo quelle emozioni provate in campo”.

LEGGI ANCHE

PAROLE POHJANPALO AL GDS