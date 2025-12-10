Palermo - Sampdoria, arbitra Pezzuto: un precedente in stagione con i rosa ​​

Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce l’arbitro di Palermo – Sampdoria, sfida valida per la 16a giornata di Serie B, in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.30. Si tratterà del secondo incrocio stagionale con i rosanero.

Pezzuto ha arbitrato Palermo – Reggiana, gara vinta dalla squadra di Inzaghi per 2 – 1. Il ‘fischietto’ di Lecce ha diretto altre sei partite dei rosanero. Nella stagione 2023/24, la gara Spezia – Palermo terminata 1 – 0. In precedenza: nel 2014/15, in Serie A con il Sassuolo, la sfida era finita 0 – 0 (debutto nella massima serie per l’arbitro); nel 2017/18, in B contro il Cesena, altro 0 – 0; nel 2018/19, sempre in B, Palermo – Venezia 1 – 1; nella passata stagione, Pisa – Palermo 1 – 1. Oltre a quella con la Reggiana, l’unica vittoria rosanero con Pezzuto risaliva al campionato 2023/24, nel match contro il Lecco.

Completano la designazione Mokhtar e Cavallina come assistenti. Il quarto uomo sarà Di Mario. Come Var è stato scelto Volpi, coadiuvato da Di Vuolo come Avar.







La designazione completa

PALERMO – SAMPDORIA Venerdì 12/12 h. 20:30

PEZZUTO

MOKHTAR – CAVALLINA

IV: DI MARIO

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

