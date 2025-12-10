Calciomercato, nuovo tentativo del Padova per Vasic ​​

Il Padova è di nuovo interessato ad Aljosa Vasic. Il centrocampista del Palermo era finito nel mirino del club biancoscudato già in estate, ma alla fine è rimasto in rosanero, conquistandosi pian piano uno spazio considerevole nelle rotazioni di Inzaghi.

Secondo quanto riportato su Padovasport.tv, il direttore Mirabelli è pronto a tornare alla carica per assicurarsi un innesto che conosce già l’ambiente. Vasic, infatti, è cresciuto nelle giovanili del Padova e già in estate c’era stato un tentativo per il classe 2002. La formula dell’operazione sarebbe sempre quella del prestito.

Difficile, però, che il Palermo si possa privare di Vasic a gennaio. Inzaghi ha più volte dichiarato di puntare forte sul ragazzo e il 14 rosanero sta ben rispondendo sul campo, con prestazioni sempre più convincenti. Il Padova ci prova, ma la società di viale del Fante, per il momento, non sembra interessata a cedere Vasic.







LEGGI ANCHE

L’ARBITRO DI PALERMO – SAMPDORIA