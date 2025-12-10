Calciomercato Palermo, Diakité in uscita: Avellino interessato ​​

L’Avellino mette nel mirino Salim Diakitè. Il club campano, decimo in classifica, ha intenzione di migliorare il proprio reparto difensivo e uno dei nomi sul taccuino del d.s. biancoverde Mario Aiello è quello del difensore maliano, secondo quanto riportato su sportchannel214.it.

Il Palermo sta valutando delle cessioni per gennaio e uno dei possibili partenti potrebbe essere Diakité, che nelle ultime partite sta trovando meno spazio. Sono stati soltanto 73 i minuti giocati dal classe 2000 nelle ultime cinque gare. Contro Carrarese ed Empoli non è stato schierato da Inzaghi, un segnale della non centralità del difensore nel progetto tecnico rosanero. Trattativa che dunque potrebbe essere alla portata, si aspetterebbe l’affondo dell’Avellino.

I campani hanno intenzione di rinforzarsi anche sull’out di sinistra e il nome più caldo è quello dell’ex Palermo Giuseppe Aurelio, in uscita dallo Spezia.







LEGGI ANCHE

LE PROBABILI DI PALERMO SAMPDORIA