Castrum Favara – Athletic Palermo, ricorso respinto: omologata la vittoria dei nerorosa

È stato respinto il ricorso presentato dal Castrum Favara, che chiedeva la ripetizione della gara persa 1 – 2 contro l’Athletic Palermo per un presunto “errore tecnico dell’arbitro”.

Al centro della contestazione c’era il primo gol di Zalazar: secondo la società favarese il pallone sarebbe entrato da un varco esterno della rete, inducendo in errore arbitro e assistente. Per questo motivo il risultato non era stato immediatamente omologato.

Dopo aver esaminato il reclamo e le controdeduzioni dell’Athletic Palermo, il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile l’uso delle immagini video come prova dell’errore tecnico. Il ricorso è stato dunque respinto e la vittoria dei nerorosa è stata omologata, con conseguente conferma dei tre punti conquistati sul campo.







