Palermo, al via la promo “Xmas”: sconti per le partite con Padova e Spezia ​​

Il Palermo lancia una promozione natalizia: acquistano sciarpa e cappello (o maglione) di Natale si riceverà un voucher per avere dei prezzi vantaggiosi per gli incontri casalinghi con Padova e Spezia. Tutti i dettagli sono stati spiegati nel comunicato del club rosanero.

Il comunicato

Il Palermo FC lancia la nuova promo “Xmas” dedicata ai tifosi rosanero, che combina l’acquisto dei prodotti ufficiali di Natale del Club a un vantaggio esclusivo per assistere alle prossime due gare del Palermo al Renzo Barbera.

Chi acquisterà il pack natalizio composto da sciarpa e cappello o il maglione di Natale rosanero entro mercoledì 24 dicembre riceverà un voucher con cui potrà accedere esclusivamente online alla speciale tariffa “Promo Xmas” per l’acquisto di un biglietto di gradinata in occasione di Palermo-Padova (27 dicembre 2025, ore 17.15) e Palermo-Spezia (18 gennaio 2026, 17.15). Il voucher, valido per entrambe le partite, verrà consegnato al momento dell’acquisto nei punti vendita fisici oppure inserito all’interno del pacco per gli ordini effettuati tramite lo store online.







Un’attenzione particolare è riservata anche agli abbonati 2025-2026, che potranno beneficiare di uno sconto esclusivo sui prodotti natalizi coinvolti nella promozione (non cumulabile con altre offerte in corso). Per attivarlo sul sito ufficiale, sarà sufficiente inserire al momento del check-out:

nel caso di abbonamento digitale in formato PDF, il “Sigillo Fiscale” del proprio abbonamento (16 caratteri alfanumerici);

nel caso di abbonamento caricato su fidelity card, il numero della carta (composto da dodici cifre che iniziano con “106”) seguito dalla propria data di nascita nel formato “ggmmaa”, così da generare un codice completo formato da 18 cifre.

La promozione sarà attiva allo store dello stadio, presso il punto vendita in aeroporto e sul negozio online ufficiale del Palermo FC, permettendo così a tutti i tifosi di approfittare in modo semplice e immediato di un’offerta pensata per vivere ancora più da vicino la passione rosanero durante le festività natalizie.

GGI ANCHE

LE PROBABILI DI PALERMO – SAMPDORIA

PALERMO, DIAKITE IN USCITA