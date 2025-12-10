Giornata delle persone con disabilità, Empoli e Palermo donano le maglie a tre ragazzi / FOTO ​​

Bel gesto di Empoli e Palermo: i due club si sono resi protagonisti di un bel gesto prima dell’inizio dell’incontro avvenuto il 7 dicembre. Sono state infatti donate le maglie ai ragazzi entrati in campo con arbitro e capitani in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità è una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, celebrata ogni anno il 3 dicembre. Lo scopo è promuovere i diritti, la dignità e l’inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale e politica.

Prima della sfida di domenica, in occasione della Giornata dei diritti delle persone con disabilità, l’AD azzurra Rebecca Corsi e il Direttore Operativo del Palermo Francesco Barresi, hanno donato le maglie delle squadre ai ragazzi entrati in campo con arbitro e capitani.







