Athletic Palermo, quattro giornate di squalifica per Maurino. Una per Bova
Il giudice sportivo di Serie D ha pubblicato i provvedimenti presi durante la 15a giornata di campionato. Per l’Athletic Palermo, oltre l’omologazione della vittoria contro il Castrum Favara, ci sono anche cattive notizie: Francisco Maurino è stato squalificato per 4 giornate per “avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”. Una giornata invece a Bova, che è stato espulso per doppio giallo.
I provvedimenti
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MAURINO FRANCISCO (ATHLETIC CLUB PALERMO)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BOVA FRANCESCO (ATHLETIC CLUB PALERMO)