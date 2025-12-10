Athletic Palermo, quattro giornate di squalifica per Maurino. Una per Bova

Il giudice sportivo di Serie D ha pubblicato i provvedimenti presi durante la 15a giornata di campionato. Per l’Athletic Palermo, oltre l’omologazione della vittoria contro il Castrum Favara, ci sono anche cattive notizie: Francisco Maurino è stato squalificato per 4 giornate per “avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”. Una giornata invece a Bova, che è stato espulso per doppio giallo.

I provvedimenti

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MAURINO FRANCISCO (ATHLETIC CLUB PALERMO)







Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BOVA FRANCESCO (ATHLETIC CLUB PALERMO)

