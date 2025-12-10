Pohjanpalo al GdS: "Il meglio deve ancora venire" ​​

“Le ultime partite sono state davvero belle. Certamente 10 gol e 4 assist in 15 partite rappresentano un ottimo score“.

Questa l’analisi dell’attaccantw del Palermo Joel Pohjanpalo, intervistato nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia. “Credo che nessuno sia intoccabile, dobbiamo dare tutti il massimo. Abbiamo analizzato le difficoltà avute nell’ultimo mese e abbiamo apportato alcune piccole modifiche al nostro modo di giocare. Adesso stiamo creando molte più opportunità per segnare e in difesa siamo anche più sicuri”.

“Tutti sappiamo qual è il sogno da raggiungere, ma preferiamo dimostrarlo con i fatti – spiega -“. Poi Inzaghi e Brunori. “C’è un rapporto molto diretto. È stato un grande attaccante e questo si sente: ti capisce al volo, ti parla con semplicità, ti dà dettagli che fanno la differenza. Dal punto di vista umano trasmette energia e fiducia. Brunori È un ragazzo serio, un capitano vero anche quando non indossa la fascia. Non ha di certo bisogno di consigli”.







“Sento davvero che Palermo sta riscrivendo una parte importante della mia storia. Qui ho trovato un senso profondo nel mio lavoro. Se dovessi aggiungere un capitolo, forse lo titolerei “Il meglio deve ancora venire“”, conclude.