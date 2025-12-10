Le Douaron a Repubblica: "Il Palermo è forte e unito, Empoli ci ha dato carica" ​​

“Empoli? È una vittoria che pesa, soprattutto per come è arrivata. Abbiamo mostrato compattezza nei momenti difficili e lucidità nel colpire quando serviva”. È l’analisi di Jeremie Le Douaron, intervistato tra le oagine di Repubblica.

“Queste partite danno consapevolezza – spiega -: ti ricordano che, se resti fedele ai tuoi principi, puoi portare a casa risultati importanti anche in trasferta lontano dal Barbera. Credo sia cambiato soprattutto l’atteggiamento collettivo. Nei momenti complicati non ci siamo mai disuniti. Ci siamo parlati, abbiamo messo a fuoco ciò che non funzionava e ci siamo assunti più responsabilità individuali”.

“Sento di essere in un ambiente che valorizza le mie caratteristiche. L’allenatore mi chiede di fare movimenti e assumermi compiti che conosco bene e questo mi permette di essere utile alla squadra in modi diversi, non solo con i gol. Il campionato? Ci sta dicendo che, come al

solito, è un equilibrato, dove basta poco per cambiare prospettiva. La chiave è non lasciarsi trascinare né dall’entusiasmo né dalle difficoltà: bisogna restare costanti, preparati e affamati”.





