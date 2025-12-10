CorSport - "Palermo vola: Pohjanpalo è da record" ​​

Nessun giocatore come Pohjanpalo ha raggiunto risultati simili nella storia recente del Palermo. Mai un calciatore rosanero era arrivato a doppia cifra di reti dopo sole 15 partite di campionato. Joel ha già superato il numero di gol realizzati nella scorsa stagione, quando arrivò sotto la guida di Pellegrino all’ultimo giorno di mercato, totalizzando 9 reti.

Lo scrive il Corriere dello Sport. Ha consolidato la sua straordinaria media realizzativa: con la doppietta siglata contro l’Empoli ha superato altri bomber del passato, come Nestorovski, che nel 2017/18 a questo punto della stagione aveva segnato 9 gol, e Abel Hernandez, che raggiunse la stessa cifra nel 2013/14, annata culminata con il ritorno in Serie A della squadra guidata da Iachini. Il vichingo ha fatto meglio anche di un altro centravanti proveniente dal Venezia, Pippo Maniero (8 reti nelle prime 15 giornate nel 2002/03, all’inizio dell’era Zamparini), e negli ultimi anni ha superato Bruno Ri, che al massimo raggiunse quota 7 nel 2022/23 (per poi arrivare a 9 a fine andata).

Quasi tutti i migliori attaccanti della storia del Palermo sono esplosi nel girone di ritorno, a partire da Gianni De Rosa, capocannoniere nella stagione 1981/82, fino a Luca Toni che toccò quota 30 gol nell’anno trionfale del ritorno in Serie A (2004), pur partendo con un avvio modesto. Neanche in Serie A vi era mai stato un bomber che dopo 15 partite avesse già raggiunto quota 10 reti. Pohjanpalo sta inoltre facendo meglio rispetto alle sue stagioni più prolifiche con il Venezia, concluse rispettivamente con 19 e 22 gol. La capacità di Joel di influenzare il gioco sotto la guida di Inzaghi sta assumendo proporzioni significative. Ha già realizzato tre prestazioni con più gol (prima contro l’Empoli, una doppietta a Bolzano contro il SudTirol e una tripletta contro la Carrarese).







In ogni occasione in cui ha segnato, il Palermo ha ottenuto risultati positivi, eccezion fatta per il pareggio 1-1 a Chiavari. Numericamente, i suoi gol hanno contribuito a ottenere 9 punti sui 26 totali della squadra. Inoltre, Joel si distingue anche come miglior assistman della squadra, con 4 assist alla pari con Pierozzi.