Sampdoria, Venuti: "Palermo? Non sempre la squadra più forte è anche la più brava" ​​

Lorenzo Venuti, difensore della Sampdoria, è stato intervistato per Tuttosport e ha parlato anche della prossima partita contro il Palermo, in programma venerdì sera alle ore 20.30.

“La gara di Palermo? Non vedo perché dovremmo fare una gita. La Serie B insegna che si può vincere e perdere con chiunque. Cercheremo di fare la nostra partita. Anche loro se non stanno facendo il campionato che si aspettavano di fare, qualche difficoltà ce l’hanno. Non sempre la squadra più forte è anche la più brava“, afferma.

Sul momento della Samp, reduce dalla vittoria contro la Carrarese, dice: “Il dispiacere è tanto nel non rispettare le aspettative che ci eravamo prefissati come squadra e singoli. A volte sento dire che ai giocatori non gliene frega niente. Vi assicuro che non è così. Siamo i primi a essere dispiaciuti“.







