Repubblica – “Palermo, 5 gare per il futuro: Como per capire se la crisi è alle spalle”

“Una settimana in cui il Palermo può ritornare ai piani alti della classifica. E poi, dopo la sosta, un altro ciclo di scontri diretti per guadagnare posizioni“. Questo l’incipit di Tullio Filippone su Repubblica.

Il giornalista parla delle prossime gare che per i rosa diventano fondamentali: contro il Como la squadra ha infatti la possibilità proprio di scavalcare i lariani attualmente al terzo posto.

Il 26, invece, toccherà alla Cremonese e con una seconda vittoria il Palermo potrebbe rilanciarsi tra le prime in classifica. Al rientro dalle vacanze il club guidato da Corini incontrerà il Cittadella sesto con un punto in più (13 gennaio), poi sarà la volta del Modena al “Barbera” e del Catanzaro in trasferta.

“È in queste cinque partite che si potrà capire se il Palermo davvero può ambire a un campionato di vertice“, si legge sul giornale di oggi.

